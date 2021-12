È morta la 92enne narcotizzata e rapinata in casa insieme alla sorella a Roma Nord

Leggi su nextquotidiano

(Di giovedì 16 dicembre 2021) Picchiata,e poiinnel loro appartamento di Fidene, adi. Ècosì Maria P., donna di novantadue anni ricoverata al Sant’Andrea e poi trasferita al Pertini. Sua, di 89 anni, è ancora in ospedale. Per le condizioni in cui è, in codice giallo, gli inquirenti non hanno ancora avuto modo di parlarle e raccontarle il tragico epilogo della vicenda. Entrambe sono state trovate ferite e in stato confusionale ieri pomeriggio, 15 dicembre, intorno alle tre di pomeriggio. I vigili del fuoco, allertati dfiglia di una delle due sorelle che non riusciva a mettersi in contatto con la madre, hanno trovato la più giovane delle due che vagava ...