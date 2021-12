Speranza ad Accordi&Disaccordi Nove | “I vaccini ai bambini? Ai genitori dico | ‘affidatevi ai pediatri e fidatevi di scienza e medicina’”

(Di giovedì 9 dicembre 2021) “Il vaccino ai? Il mio consiglio a tutte le persone è di affidarsi ai nostri. Fidiamoci dellae fidiamoci della medicina”. Così il ministro della Salute Robertoospite ad ‘Accordi&Disaccordi’, il talk politico condotto da Luca Sommi e Andrea Scanzi in onda sututti i mercoledì alle 21.25, a proposito della somministrazione del vaccino anti-Covid anche agli under 12. “Sui– ha detto il ministro – c’è una valutazione già definitiva dell’Ema, l’agenzia europea del farmaco e dell’Aifa, l’agenzia italiana: noi partiremo il 16 dicembre e la mia opinione e il mio consiglio a tutte le persone è di affidarsi ai nostri. Abbiamo la fortuna, in questo Paese, di averedi libera scelta e medici di ...

