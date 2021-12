Ducati DesertX, la moto per le avventure più estreme (Di giovedì 9 dicembre 2021) Ducati DesertX , svelata la moto per le avventure estreme . Progettata per affrontare l 'off - road più impegnativo , spinta dal motore Testastretta 11° da 110 c. Le dune dei deserti, gli stretti ... Leggi su motori.quotidiano (Di giovedì 9 dicembre 2021), svelata laper le. Progettata per affrontare l 'off - road più impegnativo , spinta dalre Testastretta 11° da 110 c. Le dune dei deserti, gli stretti ...

Moto_it : 110 cavalli, 202 kg a secco, serbatoio posteriore optional e sospensioni a lunga escursione. La DesertX svelata con… - solomotori : A Dubai Ducati entra nel mondo off-road con DesertX - DesmoDENGIU : I sogni di viaggio più selvaggi si trasformano in realtà con la Ducati DesertX: una moto nata per vivere il piacere… - Dengiu : I sogni di viaggio più selvaggi si trasformano in realtà con la Ducati DesertX: una moto nata per vivere il piacere… - motoblogit : Ducati World Premiere 2022: svelata la DesertX -

Ultime Notizie dalla rete : Ducati DesertX Ducati DesertX, la moto per le avventure più estreme Ducati DesertX , svelata la moto per le avventure estreme . Progettata per affrontare l 'off - road più impegnativo , spinta dal motore Testastretta 11° da 110 c. Le dune dei deserti, gli stretti ...

Ducati presenta la Desert X: off road con ruota da 21' e motore Desmo Ducati pensa di aver trovato la quadratura del cerchio con un impianto frenante Brembo composto da ... ERGONOMIA L'ergonomia della nuova DesertX è stata sviluppata per essere confortevole ed efficace ...

Ducati DesertX, tutto quello che c'è da sapere sulla novità di Borgo Panigale Progettata per l'offroad più impegnativo, monta ruota anteriore da 21 pollici e motore Testastretta 11° da 110 cavalli.

Ducati DesertX Vs. Lucky Explorer 9.5: una poltrona per due Con la presentazione della DesertX di Ducati si completa il cerchio attorno alle due sorelle di madre diversa. Fra la bolognese e la Lucky Explorer 9.5 quale incarna di più lo spirito della Cagiva Ele ...

