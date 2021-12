Impianti energetici di comunità: parte da Napoli la sfida dello sviluppo sostenibile (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Risparmio, riduzione delle emissioni di Co2, contrasto alla povertà energetica. Sono questi gli obiettivi delle politiche di sviluppo delle comunità energetiche rinnovabili al centro di un progetto del Consiglio Nazionale dei Periti Industriali che, realizzato con Ancitel Energia & Ambiente srl sarà illustrato in sei città italiane con altrettanti incontri che vedranno protagonisti i vertici apicali delle istituzioni locali e gli operatori del settore. In ciascuna delle sei realtà urbanistiche del tour dei Periti Industriali sarà poi, di concerto con le istituzioni comunali, realizzato e donato un impianto energetico rinnovabile ad una comunità appunto, un fabbricato, un condominio ecc. che avrà così la possibilità di auto prodursi energia pulita azzerando i costi della bolletta. Prima tappa domani a Napoli, a ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Risparmio, riduzione delle emissioni di Co2, contrasto alla povertà energetica. Sono questi gli obiettivi delle politiche didelleenergetiche rinnovabili al centro di un progetto del Consiglio Nazionale dei Periti Industriali che, realizzato con Ancitel Energia & Ambiente srl sarà illustrato in sei città italiane con altrettanti incontri che vedranno protagonisti i vertici apicali delle istituzioni locali e gli operatori del settore. In ciascuna delle sei realtà urbanistiche del tour dei Periti Industriali sarà poi, di concerto con le istituzioni comunali, realizzato e donato un impianto energetico rinnovabile ad unaappunto, un fabbricato, un condominio ecc. che avrà così la possibilità di auto prodursi energia pulita azzerando i costi della bolletta. Prima tappa domani a, a ...

Advertising

kittesencul : RT @MilaSpicola: Ci sono i #noVax e anche i #noScience 5,2 miliardi da spendere per la messa in sicurezza delle scuole, di cui ZERO per im… - 1312ella : RT @MilaSpicola: Ci sono i #noVax e anche i #noScience 5,2 miliardi da spendere per la messa in sicurezza delle scuole, di cui ZERO per im… - crociangelini : RT @MilaSpicola: Ci sono i #noVax e anche i #noScience 5,2 miliardi da spendere per la messa in sicurezza delle scuole, di cui ZERO per im… - Philo1936 : RT @MilaSpicola: Ci sono i #noVax e anche i #noScience 5,2 miliardi da spendere per la messa in sicurezza delle scuole, di cui ZERO per im… - rosdefilippis : RT @MilaSpicola: Ci sono i #noVax e anche i #noScience 5,2 miliardi da spendere per la messa in sicurezza delle scuole, di cui ZERO per im… -