Patrick Zaki esce di prigione dopo 22 mesi di detenzione in Egitto: ma non è stato assolto. “Sto bene, grazie all’Italia per il supporto” (Di martedì 7 dicembre 2021) Patrick Zaki uscirà dal carcere. Non è arrivata l’assoluzione piena sperata dai legali, ma la decisione del giudice monocratico di Mansura ha superato ogni aspettativa anche degli avvocati del giovane studente dell’università di Bologna arrestato al cairo il 7 febbraio 2020: Patrick sarà scarcerato anche se non assolto. La decisione è arrivata dopo che la seduta di oggi era stata sospesa dopo appena 4 minuti visto che la sua legale, Hoda Nasrallah, aveva chiesto l’acquisizione di altri atti per dimostrare sia una presunta illegalità durante l’arresto avvenuto il 7 febbraio 2020 all’aeroporto della capitale egiziana che la correttezza dell’articolo sui copti alla base del processo. Lo studente ai diplomatici italiani: “Sto bene” La delegazione ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 7 dicembre 2021)uscirà dal carcere. Non è arrivata l’assoluzione piena sperata dai legali, ma la decisione del giudice monocratico di Mansura ha superato ogni aspettativa anche degli avvocati del giovane studente dell’università di Bologna arreal cairo il 7 febbraio 2020:sarà scarcerato anche se non. La decisione è arrivatache la seduta di oggi era stata sospesaappena 4 minuti visto che la sua legale, Hoda Nasrallah, aveva chiesto l’acquisizione di altri atti per dimostrare sia una presunta illegalità durante l’arresto avvenuto il 7 febbraio 2020 all’aeroporto della capitale egiziana che la correttezza dell’articolo sui copti alla base del processo. Lo studente ai diplomatici italiani: “Sto” La delegazione ...

