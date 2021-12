Massimiliano Gallo: “De Nicola potrebbe tornare al Napoli” (Di lunedì 6 dicembre 2021) Massimiliano Gallo sul perchè potrebbe tornare De Nicola al Napoli Il giornalista Massimiliano Gallo è intervenuto in diretta ai microfoni di Radio Punto Nuovo, dove … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di lunedì 6 dicembre 2021)sul perchèDealIl giornalistaè intervenuto in diretta ai microfoni di Radio Punto Nuovo, dove … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Advertising

ForzAzzurri1926 : NAPOLI, CLAMOROSO RITORNO PUO' DAVVERO TORNARE IN AZZURRO, IL GIORNALISTA SVELA TUTTI I RETROSCENA. QUESTA E' LA VO… - paolaserra86 : @SimonaEmmaG18 spero sia vero quello che ha detto Massimiliano Gallo, cioè che andrà in onda subito dopo gennaio ??… - MaxGalloClub : Resilienza: Massimiliano Gallo emoziona tra risate e riflessioni - frevarcom : Resilienza: Massimiliano Gallo emoziona tra risate e riflessioni - ilmondodisuk : Teatro De Rosa/Frattamaggiore torna in scena: tra i protagonisti della nuova stagione, Massimiliano Gallo e Antonel… -