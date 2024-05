Ragazzi - scegliete rischi migliori

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di sabato 4 maggio 2024) Di fronte a giovanissimi sempre più vittime di sostanze stupefacenti, di gare estreme giocate tra alcol e velocità, di noia trascinata senza speranza, meglio augurare loro altri azzardi. Più consapevoli, più appassionati. Con l’obiettivo non di fare una bella vita ma, finalmente, di abbracciare una vita bella. Alcol, droga, velocità, farsi del male. È il quadrilatero maledetto in cui restano incastrati o schiantati troppi. Un copione uguale coi soliti ingredienti: sui vent’anni, le solitudini di massa, il sabato notte, la discoteca, la velocità, l’alcol, la cocaina e le altre droghe. Colpisce la serialità di questi incidenti, la tragica prevedibilità, divenuta ormai una statistica monotona. Sono morti piùcosì negli ultimi trent’anni che per far l’Italia unita ai tempi di Curtatone e Montanara. Le guerre di indipendenza costarono meno ...