(Di sabato 4 maggio 2024)aveva sparato appena due giorni prima l’diin quell’occasione aveva dimostrato le sue abilità di tiratore. Era in grado di sparare quattro colpi in quattro secondi, per due serie di fila, centrando ila distanza di 30. Sia con il fucile che con la pistola. Questo è quanto emerso ieri mattina nel corso dell’udienza del processo in Corte d’Assise a Frosinone sul delitto di Alatri. Padre e figlio imputati, per la prima volta, hanno preso parte al dibattimento in collegamento video dalle rispettive carceri –a Rebibbia, Roberto a Velletri – dove sono ristretti dal luglio scorso con l’accusa divolontario.Due giorni prima ...

Alatri – Che Mattia ed Roberto Toson avessero dimestichezza con le armi, la riprova è contenuta in alcuni video in cui padre e figlio sono intenti a sparare , sia con un fucile che con una pistola, in un poligono di tiro al Giglio di Veroli. Lo ha rivelato il luogotenente Gianluca Marchetti che, ... Continua a leggere>>

Omicidio di thomas. La parola agli esperti: «Mattia Toson un tiratore abile e rapido» - nel processo per l’omicidio di thomas bricca, avvenuto il 30 gennaio 2023 ad Alatri in via Liberio. Sotto accusa per omicidio volontario ci sono Roberto e Mattia Toson, 48 e 22 anni per la prima volta ... Continua a leggere>>

Landy Parraga, l'ex reginetta di bellezza e influencer uccisa a colpi di pistola in Ecuador: aveva 23 anni - In Ecuador, la morte di Landy Párraga, ex reginetta di bellezza e popolare influencer (con oltre 170 mila followers su Instagram), ha scosso l'opinione pubblica e riacceso i riflettori ... Continua a leggere>>

Omicidio thomas bricca, il perito: “Mattia Toson può colpire bersaglio anche a 30 metri” - "Mattia Toson è un abile tiratore ". È quanto sostenuto dal perito nel corso del processo per l'omicidio di thomas bricca ucciso ad Alatri a fine del gennaio 2023 , per il quale Mattia si trova ... Continua a leggere>>