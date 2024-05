Iscrizioni in scadenza per diventare operatori socio sanitari o Oss specializzati

(Di sabato 4 maggio 2024) Arezzo, 4 maggio 2024 – Corsi pere corsi base per, ovvero Oss. Gli avvisi sono sul sito di Estar, ente di supporto tecnico e amministrativo della sanità toscana, e laè imminente. C’è tempo infatti fino a mezzogiorno del 15 maggio 2024 per candidarsi al corso di specializzazione: 400 ore, costo 250 euro, riservate a chi già ha una qualifica di operatoreo. Ugualmente scadrà alla stessa ora del 15 maggio il termine per partecipare al corso base abbreviato perOss, dedicato a chi è già addetto all’assistenza di base o possiede un titolo equipollente: anche in questo caso sono 400 ore di corso ma cinquecento ...

