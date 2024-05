Chi è Marisol Castellanos di Amici 23? Età e Instagram

Marisol Castellanos è la ballerina di Amici 23 di origini cubane, in squadra con la maestra Celentano. A 18 anni è tra le più giovani concorrenti del talent show, dove però continua a mietere successi. Nella scuola è nato anche l'amore, con il cantautore Petit.Continua a leggere Continua a leggere>>

Amici 23, Lorella Cuccarini su Mida: "Si fida poco delle persone, sembra arrogante e sicuro di sè ma in realtà.."

Petit e marisol, coppia in crisi ad Amici 2024/ Lui la incalza: “Ma non stai più bene con me” - Petit e marisol castellanos sono sull'orlo di una crisi d'amore Il cantante chiede un chiarimento alla ballerina sui sentimenti, ad Amici 2024 ... Continua a leggere>>

marisol, chi è la ballerina di “Amici 23” (e la storia d’amore con il cantante Petit) - Classe 2006, marisol castellanos Aguillera è una talentuosa ballerina di 17 anni entrata nella scuola di Amici 23: il suo percorso all’interno del programma è stato ricco di sfide, che tuttavia non ... Continua a leggere>>