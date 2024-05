Brindisi - il tragico destino di Vincenzo | muore sul lavoro come il padre

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di sabato 4 maggio 2024) Pubblicato il 4 Maggio, 2024 Ildel, lo stesso.Valente è morto sul, in maniera orribile, a 46 anni. E’ successo a, nello zuccherificio dove era stato inviato da una ditta esterna per alcuni lavori di manutenzione dell’impianto. All’improvviso il nastro gli ha tranciato un braccio, provocando un’emorragia che non gli ha lasciato scampo. L’incidente è avvenuto dopo la mezzanotte nello stabilimento che si trova sulla strada per Fiume Piccolo. A dare l’allarme sono stati i colleghi didel 46enne. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco, che hanno recuperato il corpo trasportandolo al piano terra, gli ispettori dello Spesal e la polizia. Aperta un’inchiesta per chiarire la dinamica di quel che ...