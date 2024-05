Fiorello | Non lascio la Rai - da qui non mi muovo

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di sabato 4 maggio 2024) Lo showman all'Adnkronos: "Dopo VivaRai2 ci vediamo alla prossima idea". Intervenuto al Foro Italico per Tennis and Friends, non si sbilancia sui tempi di un nuovo programma "Andare alla Nove? E perché? Io non mi, nonla Rai ma dopo 'Viva Rai2' che chiude il 10 maggio dico solo che ci vediamo alla