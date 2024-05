Calcio | Bayern Stampa - per la panchina spunta ipotesi Lopetegui

(Di sabato 4 maggio 2024) In lizza anche De Zerbi, intenzionato a restare al Brighton. ROMA - Le voci sul nuovo allenatore delMonaco, ormai prossimo a separarsi da Thomas Tuchel, continuano ad appassionare i tifosi del club bavarese. Nonostante la petizione lanciata da alcuni supporter della squadra per la conferma d

Il francese in lizza al pari di Hansi Flick ed Ernesto Valverde. ROMA - Continua il toto nome per la panchina del Bayern Monaco, ormai prossimo a separarsi dall'allenatore Thomas Tuchel. Nonostante la petizione lanciata da alcuni tifosi della squadra bavarese, la società è da tempo alla ricerca di ... Continua a leggere>>

Si può essere in lotta per sollevare la Champions League eppure vivere una situazione societaria tale da essere chiamati `lo zimbello del calcio ... Continua a leggere>>

MANCHESTER CITY - Guardiola: "Orgoglioso per le 300 panchine, nel calcio non si può sempre vincere" - In vista della gara casalinga contro il Wolverhampton, il tecnico del Manchester City Pep Guardiola ha commentato: "Vincere aiuta a vincere E' successo ogni stagione in cui sono stato allenatore, dop ... Continua a leggere>>

Stoccarda-bayern Monaco Streaming Gratis: la Diretta LIVE - La Bundesliga si avvicina ai titoli di coda, dopo una stagione entusiasmante. Tra le diverse gare valevoli per la 32° giornata spicca il big match fra ... Continua a leggere>>

Kim, i tifosi coreani: "Andare a Monaco non è la stessa, quando venivamo a Napoli era un sogno" - Kim non sta vivendo una stagione facile al bayern Monaco, anche i suoi tantissimi fan coreani rimpiangono i tempi di Napoli. Continua a leggere>>