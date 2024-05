Accoltellamento in viale Battisti - arrestato il terzo aggressore | ha 19 anni

(Di sabato 4 maggio 2024) Pavia, 4 maggio 2024 - E' stato rintracciato dai poliziotti che nella serata di ieri, venerdì 3 maggio, erano impegnati nei controlli straordinari nei locali del centro storico pavese. Ha 19ed è di nazionalità egiziana ilper l'del 25 gennaio inCesare, tra i giardinetti del supermercato Esselunga e il Centro commerciale Minerva. Anche nei suoi confronti era stata emessa l'ordinanza di custodia cautelare in carcere, per la stessa accusa di tentato omicidio per la quale già lo scorso 8 marzo erano stati portati uno a Torre del Gallo e l'altro al Beccaria di Milano, gli altri due presunti responsabili, anche loro egiziani, di 21 e 17. I tre sono accusati dell'aggressione a coltellate ai d...

