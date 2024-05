‘Le sfide pedagogiche contemporanee’ - giovedì la lectio magistralis di Stefano Rossi

Sfida tra gli studenti con gli spot generativi figli dell'IA - L'intelligenza artificiale come strumento per curare le nuove malattie, per riprodurre una voce e consolare un anziano dalla perdita della moglie, ma anche usata per creare fake news. (ANSA) ... Continua a leggere>>

Sfida tra studenti con gli spot generativi figli dell'IA - L'intelligenza artificiale come strumento per curare le nuove malattie, per riprodurre una voce e consolare un anziano dalla perdita della moglie, ma anche usata per creare fake news. (ANSA) ... Continua a leggere>>

Povertà educative, violenza e memoria “La pedagogia si adatta per rispondere alle sfide” - Il dipartimento di Pedagogia dell'Università Cattolica del Sacro Cuore celebra i suoi 40 anni con uno sguardo al "futuro prossimo". A Piacenza si è tenuto ... Continua a leggere>>