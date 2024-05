‘Hamas rilascerà gli ostaggi e Israele andrà via da Gaza - garantiscono gli Usa’ Poi Tel Aviv affossa di nuovo l’intesa | ‘Entreremo a Rafah’

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 4 maggio 2024) Appena si apre lo spiraglio per un accordo sul cessate il fuoco a, Benjamin Netanyahu e il suo governo fanno in modo che fallisca. È successo già due volte negli ultimi quattro giorni. Il 30 aprile, quando Gran Bretagna e Stati Uniti avevano messo sul piatto di Hamas un’offerta che, a loro dire, non si poteva rifiutare e il partito armato era in fase di valutazione, prima ancora dell’ultimatum imposto daarrivarono le dichiarazioni con le quali il premier Benjamin Netanyahu ha consapevolmente fatto naufragare ogni speranza d’intesa: “Entreremo a Rafah e finiremo il lavoro per cancellare Hamas, con o senza accordo”. Venerdì, dopo unsforzo diplomatico dei mediatori, Telha difissato la propria scadenza: “O si raggiunge un accordo entro una settimana o entriamo a Rafah”, ...