Europee - capolista regionale della Spd picchiato a Dresda mentre affiggeva manifesti

Da un lato le inchieste in Puglia che tormentano una parte del centrosinistra, dall’altro le tensioni che agitano il centrodestra. Sono queste le due principali direttrici che stanno pesando – non poco – sulle intenzioni di voto dell’elettorato italiano. Come emerge dall’ultimo Sondaggio di Swg ... Continua a leggere>>

Da lunedì il presidente cinese Xi per la prima volta in Europa da 5 anni - Milano, 4 mag. (askanews) – Il presidente cinese, Xi Jinping , visiterà l’Europa la prossima settimana per la prima volta in cinque anni, in un tour che toccherà l’improbabile tripla meta Francia, Ung ... Continua a leggere>>

Le squadracce di Dresda. Il capolista della Spd in Sassonia picchiato brutalmente, dovrà essere operato - Il 41enne Matthias Ecke, candidato di punta in Sassonia per le europee, stava affiggendo manifesti quando è stato aggredito. I socialdemocratici ... Continua a leggere>>

Saluto romano e gesto della scimmia, episodi di razzismo in Marsiglia-Atalanta: chi è il tifoso fermato - Pur avendo condannato gli episodi di razzismo, gli ultras atalantini hanno denunciato la pessima gestione della situazione da parte delle autorità locali nonché l'aggressione subita dai tifosi ... Continua a leggere>>