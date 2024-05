Il villaggio di Ocheretyne devastato dalla guerra | immagini impressionanti

(Di sabato 4 maggio 2024) I filmati dei droni mostrano l'entità della devastazione inflittaaldi, nella regione di Donetsk, in Ucraina. Le truppe russe stanno avanzando nella zona e il paese è vittima di attacchi militari da diverse settimane. Le riprese dei droni mostrano che molti edifici sono stati distrutti, alcuni dei quali sono ancora in fiamme dopo l'assalto russo. La maggior parte dei residenti diè fuggita izona e l'esercito ucraino ha ammesso che i russi sono entrati nel

