Milei si droga La clamorosa accusa dalla Spagna | ferri corti con l' Argentina

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di sabato 4 maggio 2024) Scontro diplomatico tra Buenos Aires e Madrid. Le tensioni sono state scatenate dalle parole del presidente argentino, Javier, che in un comunicato diffusoCasa Rosada ha risposto alle parole del ministro dei trasporti spagnolo, Oscar Puente, che durante un colloquio informale con degli studenti si era chiesto sefacesse uso di sostanze stupefacenti. Durissima la replica di Buenos Aires: «Il governo di Pedro Sànchez ha problemi più importanti da affrontare, come le accuse di corruzione rivolte a sua moglie, questione che lo ha portato addirittura a considerare le sue dimissioni», si legge nella nota di risposta della presidenza. Secondo Buenos Aires, «Sànchez ha messo in pericolo l'unità del Regno, accordandosi con i separatisti e portando alla dissoluzione della ...