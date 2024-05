Ponte San Pietro - cagnolino finisce in un dirupo | intervengono i Vigili del Fuoco

(Di sabato 4 maggio 2024)San. Una storia a lieto fine, protagonisti une idel. Ideldel distaccamento di Dalmine sono intervenuti questa mattina (sabato 4 maggio) poco dopo le 9 per il recupero di un cane, chiamato Ombra. Ilera infatti finito in undi circa 20 metri in via San Clemente aSan. Idello hanno recuperato grazie ad una manovra Saf e riportato in salvo. Ombra è stato poi affidato nuovamente alla sua famiglia, che ha tirato un sospiro di sollievo dopo il terribile spavento.

