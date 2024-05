Ladro di liquori sorpreso di notte alla Coop di Bazzano | arrestato 37enne

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 4 maggio 2024) Bologna, 4 maggio 2024 - Un uomo italiano di 37 anni è statodai carabinieri per tentato furto aggravato nel supermercatodi. L'uomo, disoccupato e con precedenti di polizia, ha ammesso le proprie responsabilità davanti all'evidenza dei fatti ed è stato trattenuto in attesa del giudizio in direttissima. La vicenda Durante un controllo notturno nell'area circostante al supermercato, i carabinieri hannoun individuo nel tentativo di rubare alcune bottiglie dinel reparto bevande all'interno della struttura, dopo avere forzato una porta d'ingresso. L'uomo, unitaliano disoccupato e con precedenti penali, ha subito confessato i fatti di fronte all'evidenza ed è statoper tentato furto aggravato. La refurtiva, ...