La Toscana al Salone internazionale del Libro con 60 eventi

(Di sabato 4 maggio 2024) Firenze, 4 maggio 2024 – C’è anche una larga fetta dialdeldi Torino, in programma dal 9 al 13 maggio. Sono infatti 60 gliche la nostra regione organizza durante la 36esime edizione dell’evento. Il ricco programma prevede presentazioni, dibattiti, incontri, organizzati in collaborazione con una trentina di editori toscani, il Gabinetto Scientifico Letterario Vieusseux, le quattro Unipress regionali eLibri. Tanti gli appuntamenti, che in gran parte si svolgeranno proprio allo stand della Regione, che quest’anno ha triplicato gli spazi, raggiungendo 150 metri quadri. Giovedì 9 maggio, dalle 15, l’evento dedicato alle ‘Rassegne, festival e premi letterari toscani’ con l’introduzione della presidente della Commissione Cultura del ...