Roma - sequestra in casa i genitori per avere 25 euro

(Di sabato 4 maggio 2024), 4 maggio 2024 – I Carabinieri della Stazione di Castel Madama hanno arrestato in flagranza di reato un 20enne italiano gravemente indiziato dei reati di sequestro di persona ed estorsione. “Prestatemi 25” einLo scorso pomeriggio, a Castel Madama, il giovane avrebbe chiesto ai suoiun prestito di 25e al loro rifiuto si sarebbe scatenata la sua furia, segregandoli ine obbligandoli ad effettuare una ricarica sulla sua carta PostePay. Non contento, in uno stato di alterazione psicofisica, avrebbe continuato a tenere rinchiusi il padre e la madre, di 69 e 65 anni, in una stanza dell’abitazione. Gli abitanti del luogo, allarmati delle urla di aiuto che provenivano dall’appartamento, hanno avvertito ...

