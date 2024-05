Quanto vale Buongiorno - obiettivo del Milan

Per 'Il Corriere dello Sport' il Napoli avrebbe avanzato un' offerta importante al Torino per Buongiorno , obiettivo di Calciomercato del Milan Continua a leggere>>

Pioli: “Napoli Nessun pensiero! Non parlerò con nessuno finché avrò contratto col milan" - Nel corso della conferenza stampa alla vigilia della sfida al Genoa, Stefano Pioli, allenatore del milan in pole per la panchina del Napoli per il prossimo anno, ha parlato dell’interesse del ... Continua a leggere>>

Repubblica - ADL ha scelto Pioli: c'è l'accordo verbale! Conte non ha mai aperto realmente - Il Napoli ha scelto Stefano Pioli. Il presidente Aurelio De Laurentiis ha virato con decisione sull’attuale tecnico del milan che al termine della stagione lascerà la panchina rossonera dopo stagioni ... Continua a leggere>>

Il filo rosso Juric-Gasp-buongiorno può rivoluzionare la Serie A - Non si bluffa più! È tempo di mercato vero, di 'no' o 'sì', da ufficializzare. Il Toro di Cairo può giocare un ruolo importante nel prossimo ... Continua a leggere>>