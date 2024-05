FOTO | Fabio Ferrari tra la security coinvolta a Smackdown France - il lottatore italiano protagonista a Lione

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di sabato 4 maggio 2024) Durante la prima rissa di serata tra la Bloodline ed il duo composto da Randy Orton e Kevin Owens, laa bordo ring ha avuto dei volti decisamente familiari per noi fan, italiani e non. Oltre all’ex star di NXT Sylvester Lefort, anche, uno dei lottatori italiani più longevi e famosi, è apparso durante il segmento che ha seguito l’RKO Show, come segnalato da diversi lettori. L’ex Red Devil è stato uno dei protagonisti che ha provato, invano, a fermare sul nascere la rissa tra i quattro lottatori “in guerra tra loro”, finendo contro il tavolo di commento per mano di Orton.