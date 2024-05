Tajani sul rischio terrorismo | La Slovenia sospenda Schengen

(Di sabato 4 maggio 2024) Roma, 4 mag – Il vicepremier e Ministro degli esteri Antonioè intervenuto a Merano al congresso della Svp – il Partito popolare austriaco – per illustrare i temi di un’alleanza in vista delle elezioni europee e con l’occasione è tornato a parlare della questioni migranti in relazioni ai rischi di infiltrazioni terroristiche.al congresso del Vokspartei Il Vicepremier e Ministro degli Esteri, Antonio, al congresso della SVP a Merano: “L’Italia ha chiesto di sospendere l’accordo dicon laper ildi terroristi infiltrati tra i profughi in arrivo dal Medioriente tramite questo paese”. Poi, il tema del giorno dopo l’uscita del presidente francese Macron sul possibile interventismo nel teatro di guerra a favore di Kiev. “Come popolari europei ...

