Brindisi - operaio muore in zuccherificio Anche il padre morì in un incidente sul lavoro

(Di sabato 4 maggio 2024) Undi 46 anni, Vincenzo Valente, ha perso la vita nella notte in unsulin unodi. Il lavoratore, dipendente di una ditta esterna che stava effettuando lavori di manutenzione al nastro dell'impianto, era di Latiano, nelno. L', nel quale Valente ha subito l'amputazione di un arto, è avvenuto dopo la mezzanotte, ma ancora non è chiara la dinamica, su cui indagano le forze dell'ordine. A dare l'allarme sono stati i colleghi didel 46enne. Sul posto sono intervenutii vigili del fuoco, che hanno recuperato il corpo trasportandolo a piano terra, gli ispettori dello Spesal e la Polizia. La procura diha aperto un'inchiesta ed è stato ...

Ennesima morte sul lavoro a brindisi. UIL propone un Tavolo prov.le per la Sicurezza sul lavoro - ANCORA UNA VITTIMA SUL LAVORO A brindisi. INACCETTABILE! LA UIL PROMUOVE UN INCONTRO FRA TUTTI GLI ATTORI DEL TERRITORIO CHE ... Continua a leggere>>

operaio morto nello zuccherificio: anche il padre vittima di un incidente sul lavoro - Anche suo padre Cosimo rimase vittima di un incidente sul lavoro, nel febbraio 2015, all’età di 65 anni. L’uomo morì dopo una caduta da un albero mentre erano in corso degli interventi di potatura ... Continua a leggere>>

brindisi, morto dissanguato Vincenzo Valente: il nastro in fabbrica gli ha mozzato un braccio. Anche il padre morto per un incidente sul lavoro - Incidente sul lavoro a brindisi: un operaio di 46 anni di Latiano è morto questa notte all'interno di uno zuccherificio in cui lavorava per conto di una ditta esterna. Continua a leggere>>