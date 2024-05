David di Donatello 2024 | cerimonia Maccheronica

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di sabato 4 maggio 2024) Il bel paese. Il paese che ha la più fervente macchina cinematografica al mondo, lo star system che oltre oceano ci invidiano. E poi Cinecittà, la Hollywood sul Tevere, come direbbe qualcuno di più colto. Peccato che gli anni passano, e l’età dell’oro del cinema italiano sia finita da circa 60 anni. Ma è così, la tendenza italiana, di crogiolarsi nei tempi che furono con sguardo sognante e un po’ malinconico. E allora via di omaggio pallido e tiepido a Fellini – ovviamente – e a Sandra Milo con uno spettacolo d’apertura tenuto in piedi solo dalle spettacolari coreografie di Tommasini. E poi la politica, quella culturale, che con sorrisi falsi millanta dati di incassi record per i cinema a luglio ed agosto senza però – deliberatamente – ricordare che proprio in quei mesi eravamo tutti in sala a vedere Barbie e Oppenheimer. Inizia nel migliore dei modi ladei ...