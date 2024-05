Mad Max | Fury Road - George Miller al lavoro su un nuovo prequel

(Di sabato 4 maggio 2024)ha condiviso alcuni dettagli su unlegato allo storico franchise post-apocalittico di Mad Max Siamo in spasmodica attesa di vedere Furiosa, ildi Mad Max:in arrivo nelle sale a fine maggio dopo la presentazione in grande stile al Festival di Cannes. Tuttavia, potrebbe non essere l’ultima volta che sfrecceremo nelle desertiche strade del mondo post-apocalittico creato da. Lo stesso regista della saga, infatti, ha reso noto durante un’intervista di avere in cantiere una nuova storia legata al franchise e che, a quanto pare, potrebbe riportare in auge il personaggio protagonista Max Rockatansky, interpretato da Mel Gibson nei primi tre film e da Tom Hardy in ...

