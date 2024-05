Nove anni dopo il padre Cosimo - muore sul lavoro Vincenzo Valente | un destino atroce

Suo padre , Cosimo, era morto in un incidente sul lavoro nel 2015 dopo una caduta da un albero, mentre stava potando una pianta. Lui, Vincenzo Valente, 46 anni , ha invece perso la vita venerdì notte, mentre, per conto di una ditta esterna, stava lavorando alla manutenzione di un nastro ... Continua a leggere>>

Un uomo di 46 anni è morto a Brindisi nella notte. Vittima di un incidente sul lavoro nello zuccherificio: un macchinario, per cause da dettagliare, gli aveva stritolato un braccio. Vano purtroppo il trasporto al nosocomio. Nel 2015 il padre deceduto la scorsa notte morì in un incidente sul lavoro ... Continua a leggere>>