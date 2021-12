Covid oggi Abruzzo, 196 contagi e un morto: bollettino 5 dicembre (Di domenica 5 dicembre 2021) Sono 196 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, domenica 5 dicembre 2021, secondo i dati Covid-19 dell’ultimo bollettino dell’Abruzzo. Da ieri c’è stato un morto, un 53enne della provincia di Teramo. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 4.800 tamponi molecolari e 12565 test antigenici. Da ieri ci sono stati 3 guariti. I ricoverati in area medica sono 115, 7 le terapie intensive occupate e 4.958 in isolamento domiciliare. Nella Regione al momento ci sono 5.080 positivi. Tra le province con il maggior numero di nuovi casi L’Aquila (45), Chieti (85), Pescara (24) e Teramo (43). L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di domenica 5 dicembre 2021) Sono 196 i nuovida Coronavirus, domenica 52021, secondo i dati-19 dell’ultimodell’. Da ieri c’è stato un, un 53enne della provincia di Teramo. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 4.800 tamponi molecolari e 12565 test antigenici. Da ieri ci sono stati 3 guariti. I ricoverati in area medica sono 115, 7 le terapie intensive occupate e 4.958 in isolamento domiciliare. Nella Regione al momento ci sono 5.080 positivi. Tra le province con il maggior numero di nuovi casi L’Aquila (45), Chieti (85), Pescara (24) e Teramo (43). L'articolo proviene da Italia Sera.

