Tutto facile per il Milan, 2-0 senza problemi contro la Salernitana (Di sabato 4 dicembre 2021) Altri tre punti per il Milan che si porta momentaneamente in testa alla classifica del campionato di Serie A. Pioli attua il turnover contro la Salernitana, dal primo minuto Pellegri. In panchina Ibrahimovic e Messias. La partita è in archivio già dopo 18 minuti con i gol di Kessie e Saelemaekers. La Salernitana non ha la forza di reagire, la situazione di classifica è sempre più preoccupante ma la zona salvezza non è ancora molto distante. Nel finale il Milan controlla il risultato e non rischia più. Finisce 2-0, il Milan si porta al primo posto con 38 punti, la Salernitana ferma a 8. Vittoria dedicata al difensore Kjaer L'articolo CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu (Di sabato 4 dicembre 2021) Altri tre punti per ilche si porta momentaneamente in testa alla classifica del campionato di Serie A. Pioli attua il turnoverla, dal primo minuto Pellegri. In panchina Ibrahimovic e Messias. La partita è in archivio già dopo 18 minuti con i gol di Kessie e Saelemaekers. Lanon ha la forza di reagire, la situazione di classifica è sempre più preoccupante ma la zona salvezza non è ancora molto distante. Nel finale illla il risultato e non rischia più. Finisce 2-0, ilsi porta al primo posto con 38 punti, laferma a 8. Vittoria dedicata al difensore Kjaer L'articolo CalcioWeb.

Advertising

CalcioPillole : Tutto facile per il #Milan che vince 2-0 contro la #Salernitana, grazie alle reti di #Kessié (5') e #Saelemaekers (… - OmnicReporter : @Shi_N0_Gekai @mld0w Poi mei ... Sempre in alto mare pare. E zarya/rein ultra OP. Forse il tank più 'interessante'… - NegronPerdomo : RT @skichers: •É facile stare insieme quando va tutto bene. Il difficile è quando si devono superare le montagne, fa freddo e tira vento. A… - tuttonapoli : La Salernitana non c'è, tutto facile per il Milan: vittoria 2-0 e granata sempre più ultimi - Famiglia_RN : Milan-Salernitana 2-0, tutto facile -