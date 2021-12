Napoli, i convocati di Spalletti per l’Atalanta: assenti Fabian Ruiz e Insigne (Di sabato 4 dicembre 2021) Sono diciannove i calciatori convocati da Luciano Spalletti per la gara di questa sera contro l’Atalanta. assenti dall’elenco Insigne, Fabian Ruiz, Koulibaly, Anguissa, Osimhen, Manolas e Zanoli. Questa la lista ufficiale: Portieri: Marfella, Meret, Ospina.Difensori: Di Lorenzo, Ghoulam, Jesus, Malcuit, Mario Rui, Rrahmani, ManeCentrocampisti: Demme, Elmas, Lobotka, ZielinskiAttaccanti: Lozano, Mertens, Ounas, Petagna, Politano. Foto: Twitter Napoli L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di sabato 4 dicembre 2021) Sono diciannove i calciatorida Lucianoper la gara di questa sera controdall’elenco, Koulibaly, Anguissa, Osimhen, Manolas e Zanoli. Questa la lista ufficiale: Portieri: Marfella, Meret, Ospina.Difensori: Di Lorenzo, Ghoulam, Jesus, Malcuit, Mario Rui, Rrahmani, ManeCentrocampisti: Demme, Elmas, Lobotka, ZielinskiAttaccanti: Lozano, Mertens, Ounas, Petagna, Politano. Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

