Cassano punzecchia Lukaku | “C’è una cosa che non avrà mai!”

Leggi su rompipallone

(Di sabato 4 dicembre 2021) Antoniocritica ancora l’ex attaccante dell’Inter Romelu. Proprio quest’ultimo, già dalle stagioni passate, è sempre stato bersagliato dal fantasista barese il quale ritiene che il belga sia incompleto come calciatore. Romelu, Inter, Serie A “si sta vedendo quello che sta dando, non c’entra niente al Chelsea. Dzeko sarebbe perfetto, Kane pure.è animale su lungo ma negli ultimi 30 metri serve tecnica sopraffina, lui non ce l’mai. E’ un giocatore di seconda o terza fascia, non è un campione” TI PUO’ INTERESSARE ANCHE:attacca il telecronista: “Sei un incompetente, devi metterti gli occhiali doppi!”