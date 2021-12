Esplosione alla raffineria Eni in provincia di Livorno: forte nube di fumo (Di giovedì 2 dicembre 2021) Poco dopo le 14.00 una forte Esplosione alla raffineria ENI di Stagno, alla periferia di Livorno, si è verificata generando, successivamente, un vasto incendio. In questi giorni l’impianto, sito lungo la statale Aurelia, è in manutenzione. La gigantesca colonna di fumo nero è visibile da molte zone della città di Livorno. La raffineria è stata immediatamente evacuata. Sul posto sono prontamente intervenuti i Vigili del Fuoco, le Forze dell’Ordine e il personale sanitario: intervenute anche squadre di Pisa, Lucca e Firenze. Le fiamme scaturite dall’Esplosione, hanno attaccato alcune strutture esterne che si trovano nella zona del porto industriale. Le cause sono ancora da stabilire, ma non si esclude che vi fossero ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 2 dicembre 2021) Poco dopo le 14.00 unaENI di Stagno,periferia di, si è verificata generando, successivamente, un vasto incendio. In questi giorni l’impianto, sito lungo la statale Aurelia, è in manutenzione. La gigantesca colonna dinero è visibile da molte zone della città di. Laè stata immediatamente evacuata. Sul posto sono prontamente intervenuti i Vigili del Fuoco, le Forze dell’Ordine e il personale sanitario: intervenute anche squadre di Pisa, Lucca e Firenze. Le fiamme scaturite dall’, hanno attaccato alcune strutture esterne che si trovano nella zona del porto industriale. Le cause sono ancora da stabilire, ma non si esclude che vi fossero ...

