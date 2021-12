Bergamo oltre la pandemia con il Landscape Award 2021 (Di giovedì 2 dicembre 2021) Da città martire del Covid a simbolo del riscatto e della resilienza: Bergamo con il progetto “La biodiversità dentro la città: la Val d’Astino” si aggiudica il prestigioso Landscape Award 2021, il premio del paesaggio del Consiglio d’Europa. A dare l’annuncio alla stampa estera di Roma il sindaco di Bergamo Giorgio Gori assieme al ministro della Cultura Dario Franceschini. “Un premio - dice il ministro - che va all’Italia e a Bergamo, che in precedenza ha vinto la selezione tra 97 progetti italiani. Ne siamo davvero molto orgogliosi. E’ ancora più importante perché l’Italia ha vinto anche due anni fa e questa è la prova della forza e della qualità del progetto che ha spinto l’Europa a scegliere ancora noi”. “E’ la settima edizione di questo premio che è nato assieme alla Convenzione ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 2 dicembre 2021) Da città martire del Covid a simbolo del riscatto e della resilienza:con il progetto “La biodiversità dentro la città: la Val d’Astino” si aggiudica il prestigioso, il premio del paesaggio del Consiglio d’Europa. A dare l’annuncio alla stampa estera di Roma il sindaco diGiorgio Gori assieme al ministro della Cultura Dario Franceschini. “Un premio - dice il ministro - che va all’Italia e a, che in precedenza ha vinto la selezione tra 97 progetti italiani. Ne siamo davvero molto orgogliosi. E’ ancora più importante perché l’Italia ha vinto anche due anni fa e questa è la prova della forza e della qualità del progetto che ha spinto l’Europa a scegliere ancora noi”. “E’ la settima edizione di questo premio che è nato assieme alla Convenzione ...

Advertising

Dome689 : RT @webecodibergamo: Frode da oltre 90 milioni di euro, arrestato un giudice tributario - thevolleynews : Volley Bergamo 1991 raccoglie oltre 13mila euro per la Fondazione #Cesvi - - webecodibergamo : Frode da oltre 90 milioni di euro, arrestato un giudice tributario - saponaro : RT @logimar_sped: Grazie a @Bergamonews e a Elisabetta Oivari per aver ascoltato anche @logimar_sped e soprattutto per il grande approfondi… - logimar_sped : Grazie a @Bergamonews e a Elisabetta Oivari per aver ascoltato anche @logimar_sped e soprattutto per il grande appr… -