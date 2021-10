LIVE – Sudtirol-Piacenza 2-0, Serie C 2021/2022 (DIRETTA) (Di mercoledì 20 ottobre 2021) La DIRETTA LIVE di Sudtirol-Piacenza, match valevole per la decima giornata del campionato di Serie C 2021/2022. La passata stagione è ormai alle spalle ed è tempo di pensare ad una nuova entusiasmante annata calcistica che regalerà, come sempre, incredibili emozioni. Calcio d’inizio alle ore 18:00 di mercoledì 20 ottobre, chi avrà la meglio? Sportface.it seguirà il match in DIRETTA e fornirà costanti aggiornamenti in tempo reale. AGGIORNA LA DIRETTA Sudtirol-Piacenza 2-0 54? – Piacenza IN DIECI! Seconda ammonizione per Armini 50? – GOL! RADDOPPIO Sudtirol! Errore della difesa ospite che lascia ... Leggi su sportface (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Ladi, match valevole per la decima giornata del campionato di. La passata stagione è ormai alle spalle ed è tempo di pensare ad una nuova entusiasmante annata calcistica che regalerà, come sempre, incredibili emozioni. Calcio d’inizio alle ore 18:00 di mercoledì 20 ottobre, chi avrà la meglio? Sportface.it seguirà il match ine fornirà costanti aggiornamenti in tempo reale. AGGIORNA LA2-0 54? –IN DIECI! Seconda ammonizione per Armini 50? – GOL! RADDOPPIO! Errore della difesa ospite che lascia ...

Advertising

zazoomblog : LIVE – Sudtirol-Piacenza 0-0 Serie C 2021-2022 (DIRETTA) - #Sudtirol-Piacenza #Serie #2021-2022 - PiacenzaPress : Sudtirol – Piacenza LIVE dalle 18:00 - PiacenzaPress : Sudtirol – Piacenza LIVE dalle 18:00 - zazoomblog : LIVE – Sudtirol-Piacenza Serie C 2021-2022 (DIRETTA) - #Sudtirol-Piacenza #Serie #2021-2022 - PiacenzaPress : LIVE SudTirol-Piacenza in campo alle ore 18. Biancorossi senza Cesarini, le probabili formazioni -