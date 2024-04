Meteo - le previsioni in Campania per venerdì 26 aprile 2024

(Di venerdì 26 aprile 2024) Tempo di lettura: 2 minutiEcco leinper oggi,. Avellino – Nubi sparse alternate a schiarite al mattino, ampie al pomeriggio. nubi in aumento serale associate a piogge e rovesci anche temporaleschi, sono previsti 0.2mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 17°C, la minima di 6°C, lo zero termico si attesterà a 2015m. I venti saranno al mattino tesi e proverranno da Sud-Sudovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Sud-Sudovest. Nessuna allertapresente. Benevento – Nubi sparse alternate a schiarite al mattino, con tendenza a graduale attenuazione della nuvolosità fino a cieli sereni in serata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima ...

