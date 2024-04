Donne con figli discriminate sul lavoro - salari per allattamento e congedi non corrisposti | diffide all’agenzia delle Dogane

Mario Biondi, nei giorni scorsi, ha confidato in un'intervista rilasciata al Messaggero di avere dieci figli: "Ma non vedo più una figlia di 9 anni, la madre non vuole". Nei commenti alle sue dichiarazioni, non sono mancate le critiche a cui l'artista ha deciso di rispondere.Continua a leggere

Continua a leggere>>