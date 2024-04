Assalto a Rafah - manca solo il via libera del gabinetto di guerra Media | Molo per gli aiuti a Gaza pronto a inizio maggio

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 26 aprile 2024) Roma, 26 aprile 2024 – L’esercito israeliano èall’attacco di terra ala decisione deldi. Da ieri Israele ammassa carri armati e veicoli blindati lungo il confine meridionale con, al valico di Kerem Shalom. Sull'accordo per gli ostaggi oral'Egitto che teme i “profughi di” palestinesi che potrebbero entrare nel Sinai in seguito all', e quindi ha fretta di proporre un accordo a Hamas. Intanto è iniziata la costruzione da parte degli americani delJlots (Joint Logistics Over the Shore) per portaree dovrebbe essere completato e operativo entro ...