A Vera la piazza più alta Lecco - onore alla partigiana

(Di venerdì 26 aprile 2024) Lapiùdi, da cui si abbraccia tutta la città, il suo lago e le sue montagne, sarà dedicata a una donna, a un’operaia, a una combattente per la Liberazione, a un’attivista per i diritti delle donne. Ille dei Piani d’Erna verrà intitolato all’antifascista eFrancesca Ciceri Invernizzi, il cui nome di battaglia era. È stata una sorta di “Agnese va a morire“ lecchese, solo che, oltre ad essere scampata ai nazifascisti a differenza della protagonista del celebre romanzo neorealista, lei non è stata un personaggio di fantasia., originaria del rione di Rancio, dove è nata il 23 agosto 1904, dopo aver cominciato a lavorare come operaia metallurgica a soli 11 anni, nel 1920 ha partecipato all’occupazione delle fabbriche. È stata ...