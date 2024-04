L’aggressione nel sonno e gli spari dentro il furgone | diciottenne ucciso in via Varsavia

(Di venerdì 26 aprile 2024) Milano, 26 aprile 2024 – Omicidio in vianella notte tra giovedì e venerdì. Stando alle prime informazioni, alle 3.15, undi origine slava è stato aggredito da più persone mentre si trovava all'interno di unlungo la strada che costeggia l'Ortomercato. Il giovane è stato ferito al torace con un colpo di arma da fuoco: ricoverato al Policlinico, è deceduto alle 4.25. Del caso si stanno occupando i poliziotti della Squadra mobile, che stanno dando la caccia agli assassini in fuga: al setaccio le immagini delle telecamere di videosorveglianza installate nella zona del raid mortale. La prima ricostruzione Secondo le prime informazioni, tre-quattro uomini avrebbero colpito con diverse bastonate ildove dormiva il ragazzo, che non risulta avere precedenti di polizia, e poi gli ...

