Martina Franca | da domani Sensoltre Percorso al buio fra quadri sensoriali

(Di venerdì 26 aprile 2024) Di Angela Maria Centrone: Arriva ala mostra innovativa “”, un’esperienza unica ideata dall’associazione Informatici Senza Frontiere, che trasporterà i visitatori in un viaggio sensoriale al, rivolto a vedenti e non vedenti, attraverso itattili creati dall’artista Giovanni Pedote. L’esposizione si terrà presso il Palazzo Ducale di, all’interno della biblioteca Isidoro Chirulli, dal 27 aprile al 12 maggio, con aperture esclusive durante i weekend, solo il sabato e la domenica (dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19, ingresso libero). Mostra con PercorsialConcepita come una fusione di arte, musica e tecnologia, “” offre la possibilità di esplorare ...