I giganti turchi del Galatasaray stanno pianificando una mossa shock per il difensore del Manchester United

(Di venerdì 26 aprile 2024) Sito inglese: IldelVictor Lindelof è stato collegato al trasferimento dall’Old Trafford, con ilinteressato. Il nazionale svedese è stato un giocatore chiave durante parte della sua permanenza al club, ma secondo quanto riferito non fa parte dei piani futuri di Sir Jim Ratcliffe. Il 29enne è arrivato allodalla squadra portoghese del Benfica nel 2017 e ha collezionato 258 presenze, segnando quattro gol e fornendo sette assist. Lindelof andrà ina quest’estate? Lindelof ha giocato solo 14 partite da titolare in Premier League in questa stagione, con la sua stagione interrotta da un infortunio. Secondo quanto riferito, losta cercando di trovare un acquirente per il, e l’outlet ...

Fiorentina, colpo dal galatasaray: trattativa per riportarlo in Italia | ESCLUSIVO - La Fiorentina vuole piazzare un colpo Champions e guarda in casa galatasaray per riportare in Italia un ex della Serie A ...

TORREIRA, È ufficiale: rinnova con il galatasaray - L'ex centrocampista viola Lucas Torreira ha rinnovato con il galatasaray. Con un comunicato ufficiale la squadra turca ha rinnovato il contratto non solo a Torreira, ma anche ad altri giocatori ...

Bonucci entra e sbaglia il rigore: Fenerbahce eliminato dalla Conference League - Entrato negli ultimi secondi dei supplementari, il difensore ex Juventus Leonardo Bonucci, all’ultima esperienza europea, «tradisce» il Fenerbahce e l’Olympiacos passa il turno ...

