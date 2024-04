(Di venerdì 26 aprile 2024) Dal parco diRobertopresta la sua voce alla figliaper continuare a chiedere unin un 25 aprile dove gli spettri delle prepotenze aleggiano sulla Festa della Liberazione. "si candida al Parlamento europeo – spiega il padre – per avere un. Da antifascista qual è non è sua abitudine scappare dalle ingiustizie, ma vuole affrontarle senza perdere le sue dignità nonostante i soprusi che sta subendo. La battaglia legale che sta affrontando è difficilissima, dato che non ha avuto neppure la possibilità di tradurre le carte processuali, e per questo solo con l’immunità può avere accesso a quegli atti e contestare le presunte aggressioni a chi inneggia al ritorno del nazismo". ...

Bologna, 20 aprile 2024 – Roberto Salis , padre di Ilaria detenuta in condizioni degradanti in Ungheria, arriverà sul palco del Pratone in occasione delle celebrazioni per il 25 aprile a Marzabotto Montesole . “Fare sentire il nostro supporto e la nostra comprensione – dicono gli organizzatori – ... Continua a leggere>>

Come ogni anno, saranno numerose le iniziative per il 25 Aprile nei luoghi che si legano al giorno della Liberazione dal fascismo e dal nazismo. Sarà l’80esimo anniversario dell’eccidio di Monte Sole , un insieme di stragi che fecero oltre 1800 vittime, compiute dalle truppe nazifasciste in Italia ... Continua a leggere>>

Papà salis a monte Sole: "Processo giusto per Ilaria" - Bonaccini sul palco: "C’è un revisionismo di ritorno che spaventa". Landini: "Mobilitazione per la Costituzione". Cuppi legge il monologo di Scurati.

Antonello salis racconta la musica e l’amore per il jazz: «Serve avere curiosità per ricercare note sconosciute» - Non chiedetegli in anticipo la scaletta, non la dirà, semmai lo farà alla fine del concerto. Antonello salis è un musicista originale, «è la musica» si ...

25 Aprile tra commemorazioni, cortei e tensioni da Roma a Milano - Sono aumentati nel giro di pochi minuti i partecipanti al presidio organizzato dai Giovani Palestinesi in piazza Duomo a Milano. Al momento sono alcune centinaia che urlano slogan tra cui “Palestina l ...

