Incredibile scoperta sui calabroni grazie a un errore in laboratorio

(Di venerdì 26 aprile 2024) Un imprevisto inha portato a unabiologica sorprendente: isopravvivono in acqua I bombi possono sopravvivere anche dentro l’acqua, quindi rifugiarvi in piscina per evitare che vi pungano non è proprio la soluzione ideale. Eppure, fino a poche settimane fa nessuno lo sapeva, neanche gli esperti. A rendersene conto sono stati alcuni scienziati canadesi che, mentre lavoravano ad alcuni esperimenti, hanno casualmente lasciato cadere delle gocce d’acqua su un calabrone. Uno dei ricercatori notò che questo non moriva come si aspettava, ma continuava a vivere come se nulla fosse. Un ‘imprevisto’ che ha incuriosito notevolmente gli studiosi dell’Università canadese di Guelph, i quali hanno deciso di voler approfondire la questione. Bombo su una pianta – Cityrumors.itQuesti hanno catturato 143 regine di ...