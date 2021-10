Il presidente ceco è «incapace di svolgere le sue funzioni»? (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Sembra di sì: Milos Zeman è in terapia intensiva e ora i suoi collaboratori sono indagati per avere taciuto le sue condizioni di salute Leggi su ilpost (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Sembra di sì: Milos Zeman è in terapia intensiva e ora i suoi collaboratori sono indagati per avere taciuto le sue condizioni di salute

Advertising

ilpost : Il presidente ceco è «incapace di svolgere le sue funzioni»? - RobertoCastaldi : RT @EURACTIVItalia: Oggi dalle Capitali: ???? Il presidente ceco #Zeman non può adempiere ai suoi doveri per motivi di salute ???? La decisione… - EURACTIVItalia : Oggi dalle Capitali: ???? Il presidente ceco #Zeman non può adempiere ai suoi doveri per motivi di salute ???? La decis… - Schmit_Henri : RT @davcarretta: Il premier ceco Andrej Babis è stato spesso paragonato ai suoi colleghi di Ungheria e Polonia. Errore. E lo dimostra anch… - pinopao : RT @davcarretta: Il premier ceco Andrej Babis è stato spesso paragonato ai suoi colleghi di Ungheria e Polonia. Errore. E lo dimostra anch… -