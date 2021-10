Gf Vip 6, scoppia la lite in Casa tra Alex Belli e Katia Ricciarelli: “Finalmente è venuto fuori come sei!” (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Nuove frizioni all’interno della Casa del Grande Fratello Vip 6. Stavolta i protagonisti della discussione sono stati l’attore Alex Belli e il soprano Katia Ricciarelli. Tra i due c’erano già state delle tensioni in passato. Durante un gioco organizzato dalla redazione infatti, Belli aveva dato “dell’ottusa” alla Ricciarelli, dovendo scegliere tra una cerchia ristretta di aggettivi. L’appellativo non è andato affatto a genio alla gieffina, che non aveva perso occasione – durante la diretta – di esternare tutto il suo risentimento. Alex in quell’occasione aveva provato a spiegarle che si trattasse di un gioco, ma Katia non aveva avuto intenzione di scusarlo, tanto da convincersi solo una volta che il marito di Delia Duran si era ... Leggi su isaechia (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Nuove frizioni all’interno delladel Grande Fratello Vip 6. Stavolta i protagonisti della discussione sono stati l’attoree il soprano. Tra i due c’erano già state delle tensioni in passato. Durante un gioco organizzato dalla redazione infatti,aveva dato “dell’ottusa” alla, dovendo scegliere tra una cerchia ristretta di aggettivi. L’appellativo non è andato affatto a genio alla gieffina, che non aveva perso occasione – durante la diretta – di esternare tutto il suo risentimento.in quell’occasione aveva provato a spiegarle che si trattasse di un gioco, manon aveva avuto intenzione di scusarlo, tanto da convincersi solo una volta che il marito di Delia Duran si era ...

Advertising

IsaeChia : #GfVip 6, scoppia la lite in Casa tra Alex Belli e Katia Ricciarelli: “Finalmente è venuto fuori come sei!” - ParliamoDiNews : Gf Vip 6, scoppia la lite in Casa tra Alex Belli e Katia Ricciarelli: “Finalmente è venuto fuori come sei!” | Isa e… - Novella_2000 : Soleil Sorge scoppia a piangere al #GFVip (VIDEO) - IsaeChia : #GfVip 6, Sophie Codegoni e Gianmaria Antinolfi ai ferri corti: “Questa è l’ultima volta che parliamo!” L’ex troni… - infoitcultura : “GF Vip”, scoppia la passione nella notte: baci appassionati sotto le coperte -