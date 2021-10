Dona le tue rughe per combattere i tumori femminili (Di mercoledì 20 ottobre 2021) “Grazie alla ricerca ho sconfitto il cancro. Queste rughe me le sono conquistate” afferma Gabriella, 45 anni, bibliotecaria originaria di Brembate e Pink Ambassador di Fondazione Umberto Veronesi. Da sempre le donne non amano invecchiare e nella società moderna non è spesso facile accettare i cambiamenti del passare del tempo. Ma non c’è niente di più bello che vedere negli occhi e sul viso la storia di una persona. Le rughe fanno parte di noi, del nostro vissuto e del nostro essere. Sono il frutto delle tante esperienze provate ogni giorno sulla propria pelle, il risultato di situazioni ed emozioni, più o meno belle. Non per tutte le donne le rughe sono considerate un tabù, anzi hanno qualcosa di speciale che fa ricordare loro come sia bella la vita, ogni giorno. Donne straordinarie, come quelle che hanno combattuto o stanno ... Leggi su dilei (Di mercoledì 20 ottobre 2021) “Grazie alla ricerca ho sconfitto il cancro. Questeme le sono conquistate” afferma Gabriella, 45 anni, bibliotecaria originaria di Brembate e Pink Ambassador di Fondazione Umberto Veronesi. Da sempre le donne non amano invecchiare e nella società moderna non è spesso facile accettare i cambiamenti del passare del tempo. Ma non c’è niente di più bello che vedere negli occhi e sul viso la storia di una persona. Lefanno parte di noi, del nostro vissuto e del nostro essere. Sono il frutto delle tante esperienze provate ogni giorno sulla propria pelle, il risultato di situazioni ed emozioni, più o meno belle. Non per tutte le donne lesono considerate un tabù, anzi hanno qualcosa di speciale che fa ricordare loro come sia bella la vita, ogni giorno. Donne straordinarie, come quelle che hanno combattuto o stanno ...

