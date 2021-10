Covid, news. Figliuolo: procedere subito con terza dose per categorie indicate. LIVE (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Il Commissario per l'Emergenza, Francesco Figliuolo ha inviato una circolare alle Regioni per sollecitare il terzo richiamo vaccinale per tutte le categorie indicate dal ministero della Salute. Il presidente del Consiglio Draghi: "In Italia la campagna vaccinale procede più spedita della media Ue". Il ministro della Salute Speranza: "Oltre 700mila terze dosi". Il sottosegretario Costa a Sky TG24: "La platea per il terzo richiamo del vaccino verrà allargata tra fine 2021 e inizio 2022" Leggi su tg24.sky (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Il Commissario per l'Emergenza, Francescoha inviato una circolare alle Regioni per sollecitare il terzo richiamo vaccinale per tutte ledal ministero della Salute. Il presidente del Consiglio Draghi: "In Italia la campagna vaccinale procede più spedita della media Ue". Il ministro della Salute Speranza: "Oltre 700mila terze dosi". Il sottosegretario Costa a Sky TG24: "La platea per il terzo richiamo del vaccino verrà allargata tra fine 2021 e inizio 2022"

Ultime Notizie dalla rete : Covid news Matteo Bassetti 'Via restrizioni dal 2022 con 90% immunizzati'/ 'Tamponi? Business!' Al raggiungimento del 90% , prevedibile per l'inizio del 2022, secondo il professore sarà possibile pensare a una revisione delle misure restrittive, utili a contenere la pandemia di Covid - 19. ...

Menarini e Radius Health annunciano risultati positivi di studio Fase III carcinoma mammario Kelly Martin , amministratore delegato di Radius, ha aggiunto: "il completamento dello studio EMERALD ha richiesto un impegno notevole data la miriade di ostacoli legati al Covid in tutto il mondo. I ...

